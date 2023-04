Madison Beer, la pupila de Justin Bieber, se sincera sobre sus problemas de depresión

La cantante Madison Beer saltó a la fama con tan sólo 14 años y tras subir diversos vídeos a YouTube que ponían de manifiesto su talento musical y su angelical voz. Con 17 años, la joven ya se había convertido en una de las mejores amigas de la modelo Hailey Baldwin, esposa de Justin Bieber, gracias precisamente a la intermediación del cantante canadiense, mentor y referente de la entonces adolescente debido a los paralelismos entre sus respectivas carreras.

Esos años aparentemente idílicos escondían una dura realidad. Y es que Madison experimentó una profunda desazón ante el lado más amargo de la fama y las constantes intromisiones en su intimidad, recibiendo críticas y comentarios burlones sobre su apariencia al tiempo que otros internautas le declaraban su amor y elogiaban su buen hacer artístico.

La intérprete ha desvelado ahora, y profundizará sobre ello en su esperada autobiografía, que trató de suicidarse hasta en dos ocasiones: un gesto muy indicativo de la presión y la angustia a la que se veía sometida.

La estrella de la música, quien ahora tiene 24 años, ha querido reflexionar sobre ese capítulo tan dramático de su vida desde la perspectiva que le aporta la madurez adquirida. “Lo intenté dos veces, y no podría sentirme más feliz de que no tuvieran éxito, como es obvio”, ha explicado a su paso por el podcast ‘Call Her Daddy’.

Eso sí, Madison ha querido alertar públicamente sobre la gravedad de esta problemática, que en los últimos tiempos parece afectar especialmente a los más jóvenes. “Creo que la gente tiene que entender que se trata de algo muy serio, nada de lo que bromear”, ha añadido.

En uno de los pocos extractos que han trascendido ya sobre su libro de memorias, titulado ‘The Half Of It’, Madison Beer reconoce que llegó a considerar como algo “normal” que su mente se viera tan atormentada por esos pensamientos suicidas. “Empecé a aislarme cada vez más del mundo y acabé sintiéndome arrinconada. Desde los 16 años hasta bien entrada en la veintena, pensaba que lo único que podía hacer para escapar de eso era acabar con mi vida”, señala en un capítulo que recuerda la filtración de fotos íntimas que sufrió en esa época.