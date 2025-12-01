Macaulay Culkin sobre su padre: "Morirá solo y eso es lo que se merece"

Estados Unidos.

Macaulay Culkin cree que su padre merece "morir solo".

El actor de 45 años ha sido abierto sobre la difícil relación que tuvo con su padre Kit Culkin, quien también fue su manager al principio de su carrera, y ha reflexionado sobre la distancia que pone entre él y sus propios hijos.

Así lo dijo a Deadline: "Tuvo siete hermosos hijos y ahora tiene cinco hermosos nietos. Ninguno de ellos quiere tener nada que ver con él. Nada. Hasta donde yo sé. Mira, si mis hermanos quieren tener una relación con él, pueden hacerlo. Lo que sea. Tengo unos hijos preciosos en casa y no quiero que sus pecados se imputen a mis hijos. Esa no es mi manera de hacer negocios, y por eso necesitaba ir... allá. Y él se sentará allí y probablemente morirá solo y yo le diré: sí, eso es lo que te mereces".

La estrella de Mi pobre angelito, que tiene a sus hijos, Dakota, de cuatro años, y Carson, de dos, con su prometida Brenda Song, insistió en que no tiene ningún deseo de "decirle su opinión" a su padre, con quien no ha hablado durante aproximadamente tres décadas.