Macaulay Culkin sobre su padre: "Morirá solo y eso es lo que se merece"

Macaulay Culkin cree que su padre merece "morir solo".
El actor de 45 años ha sido abierto sobre la difícil relación que tuvo con su padre Kit Culkin, quien también fue su manager al principio de su carrera, y ha reflexionado sobre la distancia que pone entre él y sus propios hijos.
Así lo dijo a Deadline: "Tuvo siete hermosos hijos y ahora tiene cinco hermosos nietos. Ninguno de ellos quiere tener nada que ver con él. Nada. Hasta donde yo sé. Mira, si mis hermanos quieren tener una relación con él, pueden hacerlo. Lo que sea. Tengo unos hijos preciosos en casa y no quiero que sus pecados se imputen a mis hijos. Esa no es mi manera de hacer negocios, y por eso necesitaba ir... allá. Y él se sentará allí y probablemente morirá solo y yo le diré: sí, eso es lo que te mereces".
La estrella de Mi pobre angelito, que tiene a sus hijos, Dakota, de cuatro años, y Carson, de dos, con su prometida Brenda Song, insistió en que no tiene ningún deseo de "decirle su opinión" a su padre, con quien no ha hablado durante aproximadamente tres décadas.
Añadió: "Él sabe lo que hizo. O quizás no, porque el truco con él es que cuando hizo algo... Recuerdo, debe haber sido hace más de 30 años, que hizo algo. Me gritó, o algo así, delante de mi amigo. No me gustó, pero bueno, tengo que aguantarme. Ese tipo de cosas. Aguanté mis golpes. Aguanté mis golpes".
Macaulay recordó que su padre más tarde le preguntó por qué "era tan frío" con él, y cuando le explicó, Kit negó el incidente.
Dijo: "¿Y saben qué fue? No fue negación. De hecho, hizo gimnasia mental para deshacerse de eso, como si las cosas nunca hubieran sucedido. Con esto es con quien estoy tratando. Puedo llevarlo a un terapeuta y podemos hablar de ello durante los próximos 50 años, pero hay ciertas cosas que simplemente se le van a pasar. Estoy hablando con él. Estoy tratando con él. No, él vive allá. Yo vivo acá. Y él vive allá".