Lorna Cepeda revela que tiene prohibido interpretar a “la peliteñida” de “Yo soy Betty, la fea”

“Yo soy Betty, la fea” es una de las telenovelas más famosas de América Latina, por lo que muchas de sus escenas han quedado en la memoria de sus espectadores. No obstante, para asombro de sus fans, dos de las integrantes del elenco protagonista han confesado que no pueden pronunciar algunos de los más populares diálogos del show en la actualidad.

Las actrices Lorna Cepeda y Natalia Ramírez fueron las invitadas especiales en el programa radial Tropicana Colombia. Allí, el presentador del show le pidió a la intérprete de “La Peliteñida” que diga la icónica frase “Marce, la pobreza me está respirando en la nuca”, a pedido del público.

Puede leer: Nieta de Elvis Presley hereda todo su imperio

Sin embargo, grande fue la sorpresa de la audiencia al descubrir que la artista colombiana tenía prohibido hacer referencia al icónico personaje al que le dio vida en la exitosa telenovela.

De acuerdo con Lorna, ella no tiene los derechos para volver a interpretar a la recordada Patricia Fernández: “¿Tú sabes cuál es el rollo? Que tiene derechos, no puedo representar la frase. No puedo volver a interpretar al personaje. Me encantaría pero no puedo”, manifestó.

También: Gomita se quita sus implantes de seno tras complicaciones médicas

Entonces, el conductor quiso saber cómo hizo para volver a representar a la figura en el teatro, por lo que ella y Natalia Ramírez contaron que debieron pedir permiso expreso a RCN Televisión.