Gomita se quita sus implantes de seno tras complicaciones médicas

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, hace unas semanas anunció a sus fieles seguidores que volvería a someterse a una cirugía estética, ya que tendría que quitarse los implantes de seno.

Tomó la decisión debido a que ya tenía algunas complicaciones médicas: “He tenido algunos problemas de piel que ya me están colgando muchísimo. Me incomoda. He estado bajando de peso todavía, pero tengo bastante piel, y en la parte que he tenido más piel son las bubis”.

Tras esta confesión, la conductora viajó a Guadalajara, México para esta operación y así sentirse otra vez cómoda con su cuerpo.

A través de su canal de YouTube explicó que recibió muchas críticas por parte de algunos internautas debido a que nuevamente se iba a practicar una cirugía estética.