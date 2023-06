“Wendy tiene todo para ganar”: asegura Marie Claire Harp

Marie Claire Harp, primera expulsada de La Casa de los Famosos México, tiene en la mira a quienes son sus predilectos para que triunfen en la final del reality show.

“Uno va conociendo a la gente y va sabiendo a quiénes les tienes respeto, admiración, gusto. Yo sí veo en la final a Wendy (Guevara), que me parece grandiosa, tiene todo para ganar”.

“También veo a Paul (Stanley), quien me parece un chico de un gran corazón, muy noble, alguien en quien se puede confiar. Bárbara Torres es un encanto de persona. Cualquiera de ellos me dejaría muy satisfecha que ganaran”, dijo Marie Claire, en entrevista.

Luego de que el domingo la venezolana fuera la que menos apoyo tuvo de la audiencia, se manifestó satisfecha de que Sergio Mayer, Jorge Losa y Nicola Porcella la hayan superado.

“Es un juego, y así fue. yo la verdad no pensé que eso me fuera a suceder, no lo esperaba, pero también me di cuenta de que no tuve estrategia, yo jugué con el corazón, me moví con el corazón”.