Muere la actriz Park Soo Ryun tras caerse de las gradas

Park Soo Ryun se abrió camino en los musicales como Finding Mr. Destiny, The Days We Loved, Passing Through Love y Siddharta, años después la actriz debutó en Disney y saltó a la fama mundial por su participación en Soundtrack #1 y Snowdrop, donde compartió crédito con Jisso de BLACKPINK.

El deceso de la actriz se convirtió en tendencia en Corea del Sur, pues en los últimos meses, artistas del país han muerto muy jóvenes, como la cantante Kim Mi-soo.