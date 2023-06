“The Flash”: Una lucha contra el reloj

“ Barry tiene caminos de aprendizaje y sabiduría, la conclusión de que hay que hacer las paces con las cosas que uno no puede cambiar ”, resaltó, en entrevista, el director del filme, el argentino Andy Muschietti.

Pero el velocista no deberá depender de él para resolver el desastre que causó, así que la carrera que emprende en Flash , que llega a los cines de Honduras este jueves 15 de junio, no es sólo al pasado, sino a su crecimiento, donde deberá ser su propio maestro.

Aunque ese Hombre Murciélago , a diferencia del que encarnó Ben Affleck, no conoce a Barry Allen , asumirá un rol de mentor ocasional para el joven.

Al hacerlo, detecta que creó una realidad sin superhéroes, con otro vigilante de Ciudad Gótica y donde el General Zod (Michael Shannon), villano kryptoniano vencido por Superman en El Hombre de Acero, amenaza a la Tierra, por lo cual derrotarlo depende de él.

Los distintos roles de Flash no son sólo una analogía, pues al estar en la misma línea temporal que una versión más joven que él, tendrá que pedirse ayuda a sí mismo.

“La versión inocente de Barry es alguien que no ha tenido dificultades en la vida, que no sufrió la muerte de su madre ni el encarcelamiento de su padre, pero el Flash mayor aprende otras cosas de él”, destaca el también director de It (Eso).

”De las cosas que más me gustan en la cinta es esta pareja dispareja que, en realidad, es la misma persona. Es como la metáfora de lo que nos pasa a todos: la voz del niño que está dentro del niño inocente que tiene un punto de vista distinto sobre la vida y que a veces hay que escucharlo”.