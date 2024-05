“La Segura” es la eliminada de La Casa de los Famosos Colombia

En un giro sorprendente de los eventos, Natalia Segura, mejor conocida como “La Segura”, ha sido la más reciente eliminada de La Casa de los Famosos Colombia que se emite por el canal RCN. La influencer caleña, reconocida por su carisma y humor, no logró mantenerse en la competencia a pesar de su popularidad en las redes sociales, donde cuenta con más de 8 millones de seguidores.

La Segura, quien ha estado consolidando su audiencia durante aproximadamente 8 años, inició en las redes sociales en 2016. Es una de las influencer más importantes de Colombia.

Nacida en Cali, Colombia, el 29 de diciembre de 1992, estudió Mercadeo y Publicidad. Siempre se ha sentido orgullosa de representar a su ciudad en cada ámbito posible, tanto laboral como persona.

A pesar de los desafíos que ha enfrentado, a los 9 años le diagnosticaron síndrome serotoninérgico e incluyendo un atentado, ha demostrado ser un ejemplo de resiliencia y fortaleza. Su contenido en redes sociales se basa en humor, consejos de belleza y reflexiones.

“El dolor está súper constante, está fuerte. Vivir con dolor no es bonito, no es agradable, afecta tus emociones, tu salud mental y yo honestamente ya no sé qué hacer, no sé qué hacer y desde que a mí me pasó lo que me pasó, yo siento que no volví a ser la misma de antes porque estoy muy afectada”, reveló en una de las emisiones del reality.

Sufrió un atentado a los 18 años de edad que le dejó secuelas físicas que afectó su movilidad. “Me empecé a quedar sin respiración, porque un tiro perforó el pulmón (...)Yo sentía que me estaba muriendo, pero era que me habían dado en la médula, había quedado inválida, o sea, había quedado sin la movilidad de mis piernas, y yo no me había dado cuenta, ahí sí me enloquecí”, recordó.

Durante su participación en La Casa de los Famosos se vio en la necesidad de usar un carrito eléctrico para desplazarse por su condición de salud. Ya había expresado su deseo de abandonar la competencia, pero al final, fue decisión de los televidentes su expulsión.

En cuanto a los otros concursantes expulsados en la edición de este año del programa, se incluyen a Nanis Ochoa y Diana Ángel. Según los informes, Nanis Ochoa fue expulsada por romper una regla en La Casa de los Famosos Colombia.

En cuanto a los nominados de esta semana, los participantes que corren el riesgo de ser eliminados son: Miguel Melfi, Isabella Santiago, Julián Trujillo, Tania Valencia, Karen Sevillano, Martha Isabel Bolaños, Omar Murillo, y Camilo Pulgarín.

La Casa de los Famosos Colombia continúa generando expectativa y emoción entre el público. Con la salida de La Segura, los espectadores están ansiosos por ver cómo se desarrollarán los próximos episodios y quién será el próximo en abandonar la casa.

El ganador se llevará a casa un premio de 400 millones de pesos (más de 24 mil dólares). Actualmente, quedan solo diez concursantes en la contienda.