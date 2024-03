Actor le pide el divorcio a participante de “La casa de los famosos”

Lo que los fans de “La casa de los famosos: Colombia” tanto querían tuvo lugar este domingo 10 de marzo.

El actor Alejandro Estrada entró al programa, una dinámica que tuvieron toda la semana para que los familiares y amigos cercanos visitaran a los participantes, sin que estos pudieran moverse o hablarles.

El domingo fue el turno de Estrada, a quien el público pedía a gritos que entrara luego del comportamiento inmoral por parte de su esposa, la también actriz Nataly Umaña (38), que ha sido captada besando apasionadamente a otro participante, el panameño Miguel Melfi, 12 años menor que ella.

“Te digo desde el fondo de mi corazón que siempre confié en nosotros, siempre confié en nuestra relación y, sobre todo, siempre confié en que podríamos superar cualquier adversidad”, le dijo Alejandro viendo a Nataly a los ojos, quien no podía responderle como una regla del famoso reality show. “Me tomó por sorpresa que dijeras ante las cámaras que nuestra relación venía muy mal, porque es algo que se pudo haber hablado en privado, antes o después”, le reclamó.

Estrada añadió: “Si tú y yo hubiéramos hablado a tiempo, abiertamente, tranquilamente, como te lo dejé saber antes de que vinieras acá, no tendríamos que estar soportando tanto dolor”, palabras que despertaron el llanto en la actriz que ha participado en telenovelas como “Tres veces Ana”, “Por amar sin ley” y “Lo imperdonable”.

Estrada, quien ha actuado en series como “La madame”, “Los caballeros las prefieren brutas” y “Las amazonas”, siguió: “Has dicho que lo nuestro ya no tiene nada perfecto, no pasa nada, está muy bien, solo digo que no fue la forma. Me vengo a hacer a un lado de tu vida, está clarísimo que es lo que deseo, es una decisión tomada, es un ciclo cerrado. Sé que vas a tener un futuro fantástico, porque te lo mereces. Retiro todas mis promesas, pero no retiro para nada y nunca lo voy a hacer: mis buenos deseos para ti”.