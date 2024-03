Sydney Sweeney revela el elemento más vital de su autocuidado

Sydney Sweeney dice que su perro es vital para su ‘proceso de autocuidado’.

La actriz de la película ‘Anyone But You’, de 26 años, quien también es fanática del fitness, habló sobre lo esencial que encuentra su mascota para mantener su control mental en orden y agregó que también le encanta relajarse leyendo y bebiendo agua para mantenerse saludable.

Sydney le dijo a la revista People: ‘Mi perro, Tank, realmente es muy importante en mi proceso de cuidado personal. Ya sea simplemente jugar con ella, llevarla al parque para perros o llevarla a caminar, me permite tomarme un momento y desconectarme de todo lo demás’.

Añadió sobre sus otros métodos de relajación: ‘Normalmente estoy leyendo. Amo leer y me encanta hacer ejercicio’.

En el chat sobre sus estrategias para mantenerse equilibrada y saludable en mente, cuerpo y espíritu, dijo que una de sus principales rutinas de ejercicio es Solidcore, que se anuncia como ‘Pilates redefinido’.

Agregó que el entrenamiento es muy bueno, debido a lo agotador que es, y dijo: ‘Es el entrenamiento más duro que jamás hayas tenido en toda tu vida... sentirás un dolor que nunca antes habías sentido’.

La actriz también dijo que se concentra en la hidratación y se limitó a una sola bebida, y agregó: ‘Solo bebo agua’.

Sydney Sweeney es embajadora de la marca Bai y ha elaborado su bebida con sabor a frambuesa, limón y lima para la empresa de aguas aromatizadas.

Dijo que la bebida refleja sus gustos, ya que ella es una ‘chica de las bayas’, y agregó: ‘Me encantan las bayas. Siempre empiezo la mañana con un plato de bayas, así que cuando Bai se acercó a mí y me dijo: -Creemos el sabor de tus sueños-, le dije: -Sé que me encantaría que tuviera algún tipo de infusión de frambuesa-. Porque me encantan las frambuesas’.

La actriz continuó: ‘Además, crecí recogiendo bayas con mi familia, así que cuando empezamos a hacer diferentes combinaciones supe que esto iba a ser especial porque me recordaba a mi infancia. Simplemente, se convirtió en exactamente lo que quiero que sea, y con los electrolitos, los antioxidantes y el zinc, es todo lo que busco en una bebida’.