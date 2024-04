“Pillow face”: El terrible costo del relleno facial excesivo

Este término traducido al español significa “cara de almohada”, ya que se refiere a la apariencia hinchada y redonda que ocurre cuando los volúmenes del rostro se ven desproporcionados por culpa de infiltraciones excesivas, que no respetan los tiempos, no han sido colocadas en el lugar correcto, etc.

Especialmente en pómulos y mejillas, es producto de varias cosas, como que el paciente ha desarrollado adicción a la técnica, el protocolo seguido no es el adecuado, entre otras cosas.

La doctora Mar Lázaro explicó a través de la revista Cosmopolitan que “hay cierta genética que parece predisponer al incremento de volumen al realizar una infiltración. También hay pacientes a los que las infiltraciones no se les reabsorben por completo, de ahí́ la importancia del diagnóstico personalizado”.