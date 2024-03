Ariana Grande insta a sus fans a parar el odio a sus cercanos

Ariana Grande instó a sus fans a dejar de enviar ‘mensajes de odio’ a ‘las personas en su vida’ tras el lanzamiento de su nuevo álbum.

La cantante, de 30 años de edad, lanzó este viernes ‘Eternal Sunshine’, que incluye canciones sobre su divorcio de Dalton Gómez, y al día siguiente hizo un llamamiento a sus seguidores para que ‘escuchen más atentamente’ y entiendan el disco.

Ariana está llena de ‘amor profundo y sincero’ porque no está contenta con la forma en que algunas personas han respondido.

Ella escribió en su historia de Instagram: ‘Hola, solo quería decir que cualquiera que esté enviando mensajes de odio a las personas en mi vida basándose en su interpretación de este álbum no me está apoyando y está haciendo absolutamente lo contrario de lo que yo haría, (y también está malinterpretando por completo la intención detrás de la música)’.

La cantante continuó: ‘Les pido que por favor no lo hagan. No se trata de cómo apoyarme. Es todo lo contrario. Aunque este álbum captura muchos momentos dolorosos, también está entretejido con una línea de amor profundo y sincero. Si no puedes escuchar eso, escúchalo más atentamente. Gracias’.

La intérprete de éxitos como ‘No More Tears Left To Cry’ no ha hablado públicamente sobre el fin de su matrimonio ni sobre su nuevo romance con su coprotagonista de ‘Wicked’ Ethan Slater, con quien empezó a salir antes de que se concretara su divorcio, pero sí sobre la letra de ‘Bye’ en el disco, donde menciona cómo se siente ‘rehén’ de las ‘lágrimas’.

Y en ‘The Boy Is Mine’, canta: ‘Por favor, sepan que esto no es lo que planeé/Probablemente no apostaría ni un centavo ni mi vida en ello’. ‘True Story’ incluye la frase: ‘Seré el villano si es necesario’.

Ariana declaró recientemente que hacer el álbum había sido ‘realmente curativo’ para ella.

Añadió en una entrevista con Zane Lowe de Apple Music: ‘Más que nunca en mi vida, he podido estar mucho más presente y disfrutarlo y saborearlo de una manera que no creo haberlo hecho capaz de hacerlo antes’.