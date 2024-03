Ariana Grande no piensa aclarar si se enamoró de Ethan Slater antes o después de su divorcio

La gran incógnita acerca de la nueva pareja sigue siendo cuándo dejaron de ser compañeros de reparto para convertirse en algo más.

En el caso de Ariana Grande, al menos, se cree que llevaba meses separada de Dalton Gomez, pero ella no piensa dar explicaciones al respecto ahora que ha regresado a la vida pública para promocionar ‘Wicked’ y su nuevo álbum ‘Eternal Sunshine’.

”Siento que no necesitamos entrar en detalles. Pero, por supuesto que me provoca una frustración insaciable, inexplicable, una sensación infernal al ver a la gente juzgar a las personas que amas, y a ti y a cualquier otra cosa”, ha asegurado en la entrevista que acaba de conceder al programa ‘The Zach Sang Show’.

Ariana Grande sabe que las letras de las canciones se analizarán hasta la saciedad en busca de pistas acerca de por qué se rompió su matrimonio con Dalton y cuándo comenzó su historia de amor con Ethan.