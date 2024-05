Ivonne Montero llora al hablar de la cirugía a corazón abierto que tendrá su hija

“Tratamos de no hablarlo tanto porque a ella evidentemente le afecta, ella no quiere entrar a cirugía, pero pues yo le digo que son procesos que tenemos que abrazar con mucho amor, agradecerlos y pedir, orar mucho (...) No tanto de ser tan incisiva porque es un proceso difícil, si a mí me cuesta expresarlo y hablarlo, siempre me quiebro hablando del tema por lo ya vivido...”, dijo la también bailarina.

En otras ocasiones la actriz, de 50 años, mencionó que Antonella no había recibido la cirugía debido a que en ese momento no era totalmente necesario y estaba en manos de los médicos esa decisión. “No depende de mí. Hay que hacerle nuevamente sus estudios profundos, generales, y de ahí se determinará (...) El quirófano ha estado muy ocupado y primero entran los pequeñitos que tienen la urgencia de la cirugía”, dijo al programa “Sale el Sol” en 2023.