Adele quiere tener una niña en cuanto deje su residencia en Las Vegas

La estrella de la música ha dicho a sus fans que está deseando tener otro bebé durante uno de sus últimos conciertos en el Caesars Palace de Las Vegas.

Adele ya tiene un hijo de 11 años llamado Angelo con su antiguo esposo Simon Konecki, a quien dedicó la canción ‘Easy On Me’ para que algún día pueda entender lo duro que resultó para ella separarse de su padre, y parece que ahora se siente preparada para repetir experiencia en la maternidad.

“Una vez que haya terminado con todas mis obligaciones y todos mis espectáculos, quiero tener un bebé”, aseguró al público entre canciones.

“Quiero una niña porque ya tengo un niño. Siento que podría ser la persona a la que más quiera en el mundo, pero también probablemente la que más odie. Eso es lo que siento que va a pasar. Me va a poner en mi sitio todo el tiempo, ¿no os parece?”.

Adele mantiene una relación sentimental con el agente deportivo Rich Paul desde 2021. Hace tiempo que los dos dejaron de esconderse y comenzaron a acudir juntos a partidos de baloncesto y otro tipo de eventos públicos, pero eso no significa que ella esté dispuesta a bajar la guardia cuando se trata de proteger su intimidad.

Recientemente, por ejemplo, se rumoreó que la pareja se había comprometido después de que se la viera luciendo un impresionante anillo, aunque hasta ahora sigue sin saberse si habrá o ha habido boda porque ella se ha negado en todo momento a hacer comentarios al respecto.

Por eso sus interacciones con sus fans en Las Vegas causan tanto revuelo, porque ofrecen una pequeña ventana a través de la cual asomarse al día a día de una de las mayores estrellas del mundo, que consigue milagrosamente desaparecer de la faz de la tierra entre disco y disco.

“Conmigo como madre y Rich como padre, va a ser una reinita mandona, ¿verdad?”, ha opinado acerca del miembro que espera añadir a su familia muy pronto.

Adele también ha confesado que su salud se ha resentido debido a su intenso ritmo de trabajo, otro motivo más por el que ya se siente preparada para afrontar sus próximos proyectos en cuanto termine su residencia.

“Tuve que descansar la voz. Cuando digo descanso vocal, quiero decir silencio absoluto durante casi cinco semanas. ¿Me imaginan a mí, no pudiendo hablar durante cinco semanas? Lo de cantar es fácil. No me importa no cantar durante cinco semanas, pero no poder hablar o no poder reír, estar en reposo vocal total, fue duro”.