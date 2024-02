Adele dice que el año pasado fue al Super Bowl solo para ver a Rihanna

La cantante Adele lleva cerca de año y medio agasajando a su público con su residencia de conciertos en Las Vegas, denominada ‘Weekends with Adele’ porque sus espectáculos sólo tienen lugar los viernes y los sábados.

Teniendo en cuenta que este domingo se celebrará en esa misma ciudad la gran final de la liga de fútbol americano, la Super Bowl, se daba por hecho la presencia de la artista británica en el estadio Allegiant, que está a escasa distancia del resort hotelero donde actúa.

Sin embargo, la artista ha sido tajante a la hora de descartar su asistencia.

La semana pasada, precisamente durante uno de sus recitales en el Caesar’s Palace de Las Vegas, la estrella de la canción se sinceró con sus fans sobre la decepcionante experiencia que vivió hace un año en Glendale (Arizona), donde se disputó la Super Bowl de 2023.

En esa ocasión, la cantautora sí se animó a comprar las entradas para ver el partido desde las gradas, pero lo cierto es que su único interés pasaba por disfrutar del descanso musical que corrió a cargo de Rihanna.

”El año pasado sí fui, pero no lo hice por el fútbol. Fui a ver a Rihanna. Me di cuenta, nada más llegar, que los estadios no están hechos para la gente. Es mejor ver el espectáculo por televisión, porque obviamente no pude verla en absoluto. No sé, quizá no tenía el mejor asiento”, reveló Adele sobre los problemas de visibilidad que arruinaron su experiencia.