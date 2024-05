Sylvia Pasquel explota contra reporteros por “inventar chismes” de su familia

En medio de las polémicas de la familia Pinal, que van desde la salud de la actriz Silvia Pinal hasta la polémica por la paternidad del hijo de Luis Enrique Guzmán, la actriz Sylvia Pasquel, hija de Silvia Pinal, se molestó con los medios de comunicación en la presentación de la nueva serie de VIX protagonizada por Angelique Boyer y Sebastián Ruli: ‘El extraño retorno de Diana Salazar’, nueva versión de la telenovela protagonizada en 1988 por Lucía Méndez.

Durante su paso por la alfombra roja, Pasquel fue cuestionada sobre los escándalos de su familia, a lo que, molesta, respondió: “Ustedes son los que arman esos chismes. En mi familia no hay odio. Nadie odia a nadie, ¿cómo voy a odiar a mi hermana? ¿Mi hermana por qué me va a odiar a mi? Son ustedes los que inventan todos esos chismes, y no está padre”.