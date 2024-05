Ben Affleck confesó haber tenido inseguridades para casarse con Jennifer Lopez

En el nuevo documental que produjo la cantante Jennifer Lopez, ‘The Greatest Love Story Never Told’, Ben Affleck hizo una declaración sobre algo que presentía de su matrimonio, pues aceptó que no quería que su relación estuviera en redes sociales, pero añadió que después se dio cuenta que eso sería imposible, debido a que su esposa es una persona muy popular en ellas.

“Cuando regresamos le dije, ‘Mira, una de las cosas que yo no quiero es una relación en redes sociales’. Pero, entonces, me di cuenta que no era algo justo para pedir. Es como si te fueras a casar con el capitán de un bote y dijeras, ‘Bueno, no me gusta el agua”, dijo.

Es por eso que, al final, el actor de 51 años accedió y decidió mejor trabajar para lograr que su relación funcionara. “Solo somos dos personas con distintos puntos de vista tratando de aprender a comprometerse con el otro”, reveló.

Aunque en su cuenta de Instagram, él permanece sin compartir demasiadas cosas y Jennifer procura mostrar su vida en las giras, películas, campañas publicitarias y con sus hijos, y tiene muy pocos posts sobre su vida de pareja al lado de Affleck.