Luis Fonsi toma “un viaje emocional” en su nuevo disco

Le dedica una canción a su esposa El álbum 'El Viaje' consta de doce canciones y las colaboraciones de la italiana Laura Pausini , el colombiano Carlos Vives , el puertorriqueño Jay Wheeler y el español Omar Montes.

Cada canción lleva por título una ciudad, como 'San Juan', 'Santiago', 'Roma' o 'Marbella', inspirada por Fonsi con alguna historia de amor o anécdota que vivió o tuvo el artista puertorriqueño en esa localidad.

Entre las historias que destaca Luis Fonsi en 'El Viaje' está 'Andalucía', el tema de “desahogo más personal” de su disco y que le dedica a su esposa, la modelo española y oriunda de la región, Águeda López , a la que conoció luego de divorciarse de la comunicadora y actriz puertorriqueña Adamari López.

”Habla de lo que tuve que vivir en ese periodo de transición... Esos cambios emocionales que uno siente, que uno está nadando contra la corriente”, reflexionó al tiempo en que recibió que “valió la pena atravesar” un momento tan difícil “ para volver a encontrar el amor”.

Las primeras canciones del álbum las descartó Según admitió Fonsi, algunas de las primeras canciones que escribieron para el disco, excepto 'Punta Cana', y en la que colaboraría el dominicano El Alfa, no forman parte del álbum. Sin embargo, luego de grabar el tema 'Bora Bora' junto al español Abraham Mateo, esto lo motivó a hacer 'El Viaje' , una producción con canciones de historias de una docena de ciudades que le han marcado en su vida, pero tampoco con un ritmo significativo del lugar.

”No es un homenaje a esa ciudad; no es tan literal, como que una canción de México iba a ser un mariachi, no llega a ese límite. Pero nace más por un punto de inspiración, de que esta historia de amor pasó por esa ciudad o me recordó a esa ciudad”, explicó.