Adamari López recuerda a Luis Fonsi y canta una de sus canciones en Despierta América

Adamari López deslumbró con su nuevo look rubio en su visita a Despierta América (Univision). La actriz y presentadora puertorriqueña estuvo promocionando su nuevo programa ¿Quién caerá? de TelevisaUnivision, que estrena hoy, lunes 8 de enero, a las 7:00 p.m., hora del Este, a través de la cadena hermana de Univision.

En su cuenta de Instagram, Despierta América compartió una foto de López con el mensaje: “¡Bienvenida a casa!”. En el programa matutino, la estrella boricua estuvo recordando etapas pasadas, como su matrimonio con el cantante Luis Fonsi. ¡Incluso, López cantó una canción de su ex!

Se trata de “No me doy por vencido”, tema que Fonsi supuestamente dedicó años atrás a quien fue su esposa, mientras López batallaba con el cáncer de seno. Muchos aseguran que “Pasa la página” también fue dedica a López, aunque Fonsi lo ha negado.

“Cada una de las etapas de mi vida ha sido linda”, afirmó ella. “Esa fue una etapa espectacular, que me llenó de ilusiones, que me hizo crecer, que me ayudó a salir adelante en el momento en que enfrenté la enfermedad, y a quien le agradezco y le agradeceré siempre el haber estado conmigo ahí”, dijo sobre el cantante.