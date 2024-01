Galilea Montijo desea ser madre por segunda vez a sus 50 años

Tras un complicado 2023 a causa de su mediático divorcio de Fernando Reina, la conductora Galilea Montijo inicia el 2024 más enamorada que nunca de su nueva pareja, Isaac Moreno, y dispuesta a cumplir su nuevo sueño: volver a ser madre.

En una emisión reciente de Netas divinas, la también actriz admitió que el 2023 fue un año lleno de “muchos contrastes”, pues lo arrancó de una manera dolorosa por el tema de su divorcio y lo terminó feliz por haber encontrado el amor nuevamente.

Asimismo, se sinceró y confesó su deseo de volver a ser madre por segunda ocasión. Aunque reconoció que, debido a su edad, sería imposible embarazarse, señaló que está “buscando opciones” para lograr su meta de tener una niña.

“Me queda claro que ya no puedo quedar embarazada. Entonces sí estoy buscando una opción o me gustaría buscar una opción porque no me quiero quedar con las ganas de una niña”, dijo Galilea Montijo.

Si bien piensa que buscar un vientre de alquiler sería una buena alternativa, no descartó la idea de adoptar: “No sé, la opción de adoptar, de un vientre, no tengo idea, pero no me quiero quedar con las ganas”, expresó.

Tras hablar de su sueño, el resto de las conductoras del programa le dieron un gran abrazo y aseguraron que la apoyaban en su meta de agrandar a la familia. Por su parte, los internautas también le mandaron muchas bendiciones para que pueda ser madre por segunda vez.