Globos de Oro 2024: Los primeros ganadores de la noche

La ceremonia de los Globos de Oro 2024 arrancó este domingo con los éxitos taquilleros del año pasado “Barbie” y “Oppenheimer” liderando las nominaciones de la primera parada de la temporada de premios de Hollywood.

Y como novedad, en esta edición se incluyen dos categorías más: la de mayor logro de taquilla (en las que compitieron películas que hayan recaudado más de $150 millones, al menos $100 de esa cantidad en EE.UU.) y mejor actuación cómica de tipo stand-up.

A continuación te contamos quiénes son los ganadores a medida que los van anunciando:

- Mejor actriz de reparto: Da’Vine Joy Randolph - The Holdovers

- Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr. - Oppenheimer

- Mejor actriz de serie limitada o película para TV: Ali Wong - Beef

- Mejor actor de serie limitada o película de TV: Steven Yeun - Beef

- Mejor actriz de reparto en TV: Elizabeth Debicki - The Crown

- Mejor actor de reparto en TV: Matthew MacFadyen - Succession

- Mejor guion: Justine Triet, Arthur Harari - Anatomie d’une chute (“Anatomía de una caída”)

- Mejor actor de comedia o musical de TV: Jeremy Allen White - The Bear

- Mejor actuación cómica tipo stand-up en TV: Ricky Gervais (Ricky Gervais - Armageddon)

- Mejor película de habla no inglesa: Anatomie d’une chute (“Anatomía de una caída”)

- Mejor actriz de comedia o musical de TV: Ayo Edebiri - The Bear

- Mejor actor de serie de drama para TV: Kieran Culkin - Succession

Fuente: BBC