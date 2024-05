¿Quién es el exesposo de Verónica Toussaint?

Recordó que el día que firmaron el divorcio se agradecieron mutuamente por todos los momentos que vivieron juntos, ya que constantemente viajaban y disfrutaron su vida de pareja, reveló que intentaron tener hijos, pero que al no darse, ya no insistieron más.

El ex esposo de Verónica Toussaint se llama Freddy y es director de publicidad, es lo único que se sabe de él hasta el momento, ya que la conductora era muy reservada en su vida personal, por lo que no reveló fotografías de él.

Señaló que se llevaban muy bien y en uno de sus programas de Qué Chulada, ella reveló que se lo había encontrado y que platicaron por un largo tiempo.

Verónica Toussaint no reveló quien era su ex esposo y en redes sociales el único Freddy que es director de publicidad se es Freddy Jana, pero él no es mexicano, por lo que no se sabe si sería la misma persona.

Con información de La Razón.