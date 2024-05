Wendy Guevara confirma que Madonna se molestó con ella sobre el escenario

“Yo estaba con unas cositas y me empecé a estresar, entonces yo empecé a estresarme, a atacarme, y cuando subo también me dejé llevar por la adrenalina por lo que había pasado abajo y Madonna me dio de sentón. Ella lo que quería era que te quedaras sentadita (...) Toda la gente que me critica, ya quisieran aunque sea haber tenido para un boleto”, admitió la también modelo que también bromeó con la manera en la que la cantante la sentó en pleno show.

Otro de los rumores indicó que Wendy Guevara estaría molesta con Madonna por excluirla del video que compartió en redes sociales donde agradece a México luego de sus conciertos, algo por lo que habría dejado de seguirla en Instagram. La ausencia de la influencer en la exclusiva fiesta de la cantante intensificaron la controversia, por lo que la youtuber no dudó en ponerle fin negando cualquier tipo de conflicto con la intérprete de “Like a Virgin”.