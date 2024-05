¿Quiénes son los integrantes de Il Divo?

En 2005, lanzaron “Ancora”, que presenta doce canciones interpretadas en varios idiomas, incluyendo español, inglés, francés, italiano y latín. El álbum cuenta con la colaboración de la cantante Celine Dion en la canción “I Believe In You”, interpretada en inglés y francés. La variedad de estilos en el disco incluye desde grandes clásicos reversionados hasta ritmos líricos, pop, baladas románticas e incluso un villancico: “O Holy Night”.

Steven Gabrie, este artista cuenta con una extensa trayectoria, de acuerdo a su sitio web oficial, Steven nació en Dallas, Texas, de ascendencia mexicana. Fue nombrado entre los cinco principales barítonos líricos a seguir por Opera News. Es actor, cantante de ópera lírica y tiene una voz de barítono.

Concierto en Honduras

Hoy, la capital del país se prepara para recibir a una de las agrupaciones más emblemáticas en su género. La cita está pactada a partir de las 8:00 p. m, en el Nacional de Ingenieros Coliseum, en la que Diario El Heraldo será patrocinador.

El público que asista a su concierto en Tegucigalpa tendrá la oportunidad de disfrutar en vivo de éxitos como “Regresa a mí” (Unbreak My Heart), The Time of Our Lives y Hallelujah, entre muchos otros.

Para poder disfrutar de esta experiencia única, adquiera sus entradas en eticket.hn. Los costos, según las localidades, van desde L1000 en Gradería hasta L4814 en Experiencia Bac. Los clientes del banco gozan de descuentos y beneficios adicionales, como entradas al 2x1.