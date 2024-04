Polache se reinventa y se alista para celebrar 16 años de carrera

“Valoro las manos llenas de callos, más que si estuvieran llenas de joyas; mañanear desde que canta el gallo para que no falten frijoles en la olla”, es uno de los versos que menciona Polache con panorámicas de la capital de Honduras, su arquitectura y la sonrisa de varios vendedores ambulantes a los que además les compra ayudándoles así a llegar a su meta diaria.

“´Bendiga Dios la pródiga tierra en que nací´. Con ese mismo amor con el que nuestro poeta Froilán Turcios escribió ´La oración del hondureño´, así también Dios me inspiró a escribir esta canción, para que llegue a los oídos y a los corazones de millones de hondureños y hondureñas honestos, trabajadores, luchadores”, con esas palabras, el cantautor hondureño Polache promociona su nuevo sencillo musical llamado “Nada cuesta” .

“Me fue mal en la calificación del jurado, pero me queda la satisfacción de haber sido uno de los seis clasificados de entre más de 1,500 cantautores latinoamericanos que envían sus temas. Yo clasifiqué con el tema ´Hablo Español´ , pero la puesta en escena dependía de la producción de Chile”, relata Polache, dejando claro que fue esa puesta en escena lo que le quitó mérito dejándolo fuera de la competencia; sin embargo, eso no le quitó las ganas de seguir haciendo música.

“Tengo tantas ideas en el morro (cabeza) que me cuesta enfocarme en una idea concreta. Con Carlita (Carla Silva es su manager y esposa) planeamos celebrar a lo grande mis 16 años de carrera, con un concierto de calidad internacional ´full mikis´ en el cerro Juana Laínez (de Tegucigalpa), y estamos por definir la fecha este año”, declara con su jocoso estilo, al mismo tiempo que recuerda que otra de esas ideas “en el aire” está el escribir un musical “para adaptarlo a teatro y cine, primero Dios comience de una vez por todas a escribirlo”, detalla.

“Es una profesión gratificante donde son más las buenas anécdotas para contar, que las malas”, asegura. “Desde que emprendí esta aventura de la carrera musical en Honduras he conocido muchos artistas, entre cantautores y productores musicales, pintores, escritores, actores de teatro y puedo dar testimonio de que si bien es cierto nadie se vuelve millonario por ser artista en Honduras, si se puede llegar a vivir dignamente como se logra con otras profesiones”, manifiesta Polache quien agrega que en el país hay mucho talento por descubrir, “la disyuntiva de antes y ahora siempre va a ser la unidad como gremio, no por nada alguien dijo: ´unidos somos más fuertes´”, recalca este artista que es publicista de profesión, pero que en el 2,012 cumplió uno de sus más grandes sueños: jugar fútbol profesional en la Liga Nacional y lo hizo con el Deporte Savio de Santa Rosa de Copán.

Polache, uno de los artistas más queridos en la escena musical nacional, también declaró que este 2024 recorrerá países internacionales, el más próximo en la lista es España y Estados Unidos, pero hay más.

“Siempre me causa una gran emoción volver de gira y llevar mi música a mis paisanos en los diferentes países a los que han migrado. Ya todos sabemos que la mayoría de catrachos en el mundo están concentrados en la yusa (Estados Unidos) y España, pero hay comunidades de catrachos en Italia, Suiza, Alemania, Francia y este año voy a tener la posibilidad de cantarle a la comunidad de hondureños en Inglaterra, lo que me llena de orgullo por mi papá Don Peter Hughes y mis hermanos y hermanas que llevan su herencia británica. Como cada gira que he hecho en todos estos años vamos con las ´rolas de hierro´ y las recién nacidas también, primero Dios”, puntualiza con entusiasmo este artista, hijo de un voluntario británico que llegó al país en los años 70 y se enamoró de su madre enfermera, que en junio participará en el “Song Latino Fest” que se llevará a cabo en Bilbao, al norte de España y el próximo 8 de septiembre se presenta en el “Viva Honduras Fest” en el 85 Snug Hardbor Rd, State Island en Nueva York.