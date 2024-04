Kalimba confía en que su inocencia se probará

A su salida de la audiencia, el cantante mencionó que confiará en las autoridades: “Estoy muy tranquilo, la verdad es que sigo confiando demasiado en las autoridades, sigo confiando bastante en la ley”, indicó.

Igualmente, confió que en el proceso legal probará su dicho de ser inocente: “Mi inocencia se probará con el proceso que sigue. Ahí es donde estoy una vez más. No hay más que decir, porque de hecho el juez nos pidió de manera directa a ambas partes que no entorpeciéramos el proceso por lo cual no podemos hablar más”.

“Estoy confiado en lo que viene. Este es el proceso que tiene que pasar. Las cosas se están haciendo como se tienen qué hacer”, finalizó.

FOTOGALERÍA: ¿Quién es Melissa Galindo?, la cantante que acusa a Kalimba de abuso