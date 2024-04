Ne-Yo mantiene una relación con dos mujeres, pero no lo recomienda

Ne-Yo no tardó en rehacer su vida después de divorciarse de Crystal Renay, la madre de tres de sus cinco hijos, en 2023. El cantante de ‘So Sick’ mantiene actualmente una relación sentimental con dos mujeres cuya naturaleza exacta se desconoce.

No está claro si practican el poliamor o si se trata de una pareja de tres, es decir, que los tres comparten un vínculo afectivo amoroso, recíproco y aceptado por cada una de las partes involucradas.

El artista es un firme defensor del principio, vive y deja vivir y tampoco piensa esconderse, como demuestra el hecho de que se haya dejado ver en público con sus parejas en varias ocasiones a lo largo del último año. “Creo que en el ámbito del amor y el romance, que la gente haga lo que quiera mientras no perjudique a nadie. Me parece todo bien, ¿por qué no?”, ha asegurado en declaraciones al portal TMZ.

Sin embargo, tras un divorcio y otra ruptura muy complicada con su antigua prometida Monyetta Shaw, que le acusó de dinamitar su compromiso con su obsesión por realizar tríos constantemente, Ne-Yo no tiene ninguna prisa por formalizar su situación personal a ojos de la ley. En consecuencia, hacer campaña por la legalización de la poligamia no se encuentra entre sus prioridades.

“Para ser honesto, no necesito que el gobierno me diga lo que puedo y no puedo hacer cuando se trata de mi vida personal”, ha opinado, aunque no cierra del todo la puerta a la idea de pasar por el altar más de una mujer si resultara posible.

“Quién sabe, depende de la situación, no voy a dejar que me arruine el día... La gente a la que quiero saber que la quiero”. Eso sí, él insiste en que no pretende dar lecciones ni “recomendar” su situación a otras personas.

“Lo que funciona para mí puede no funcionar para ti, y viceversa. Averigua qué te funciona a ti”.