Cerca de un millón de vehículos no pagan matricula en Honduras

En lo que va de este primer mes de matricula, el IP registra unos 111,000 vehículos matriculados a nivel nacional y un recaudo de 273 millones de lempiras de los 550 millones de lempiras que tienen como meta para este mes de julio.

Para el mes de agosto el turno de ponerse al día con el pago de la tasa única anual es para las placas terminadas en 2 y 3, en septiembre 4 y 5, en octubre 6 y 7, en noviembre 8 y 9, en diciembre a los propietarios de motocicletas, remolques, rastras y vehículos nacionalizados.

El parque vehicular de Honduras suma unos tres millones de vehículos, de los que unos 964,000 no pagan matricula que representa unos 1,000 millones de lempiras que el Estado deja de recaudar por este concepto. Muchos de los vehículos aparecen en el sistema aunque ya no están funcionando o se han convertido en chatarra, no han sido descargados por sus propietarios. Otros se encuentran en mora.

En 2023, el parque vehicular aumentó de un 7% a un 12%.

Del 1 de febrero al 30 de junio, el IP ha recaudado 300 millones de lempiras gracias a la amnistía que abarca el periodo de 2023 hacia atrás.