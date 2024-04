Se filtra video donde Elizabeth Gutiérrez acusó a William Levy de estar con otra mujer

Mientras un agente se quedaba en la entrada para interrogar a la actriz y a su hija, otro se dirigía hacia Levy, quien aguardaba junto a la puerta. Las imágenes de la cámara personal del policía capturaron el momento en que el actor fue sometido a un cacheo como procedimiento de seguridad. Tras verificar que no llevaba armas, ambos entraron en la residencia.

Aunque el programa de Univisión tenía imágenes del interior de la casa, decidieron no mostrarlas para cumplir con las normativas sobre propiedad privada. Según la información proporcionada por Charry, la conversación entre el oficial y William duró aproximadamente media hora.

Al regresar con Elizabeth y Kailey, el policía informó que no encontró a ninguna mujer en la casa, solo a la trabajadora doméstica. A pesar de que esto no se consideraba un delito, Gutiérrez expresó su molestia al declarar que tenía derecho a decidir quién entraba y quién no en su casa.