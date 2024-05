Sharon Stone, dispuesta a recuperar su carrera tras derrame cerebral

Sharon Stone quiere recuperar su carrera como actriz, tras sufrir un derrame cerebral en 2001.

La actriz, de 66 años, reveló que su salud afectó negativamente a su carrera, pero que le encantaría volver a hacer lo que le gusta.

Así lo declaró al periódico The Times: “Todavía no he recuperado mi carrera como actriz. Realmente me gustaría volver a trabajar tanto como actriz... no sólo un papel débil y secundario. Me gustaría tener realmente los papeles que me he ganado y que puedo hacer. Realmente me gustaría volver a tener mi verdadera carrera. Me gustaría recuperar mi vida”.

La estrella admitió que pasó por un infierno tras la apoplejía, que afectó a todos los ámbitos de su vida.

Dijo: “Tardé siete años en recuperarme y perdí la custodia de mi hijo. Perdí mi carrera y perdí 15 millones de dólares, hasta el último céntimo que tenía, en manutención y costas judiciales... Así que no pude recuperarme ni renacer. Me gustaría recuperar mi vida. No me recuperé y no es una historia maravillosa. Sería genial si lo fuera, pero no lo es. Sobreviví”.

Sharon reveló que los médicos sólo le dieron un uno por ciento de posibilidades de sobrevivir.

Dijo: “Supe que la cosa iba en serio cuando caí al suelo y no podía levantarme. Pensé: ‘Me está dando un ataque’. No podía caminar. No podía hablar. No podía leer. No podía escribir mi nombre. Tartamudeaba. Cuando tomaba algo, no tenía percepción de la profundidad. Era un completo caos psicológico”.