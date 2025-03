Kim Soo Hyun: nuevas revelaciones ponen en riesgo su carrera

La situación se complicó aún más cuando se reveló un desgarrador mensaje que Kim Sae Ron le envió a Kim Soo Hyun, suplicándole más tiempo para pagar una deuda de aproximadamente 480 mil dólares que tenía con la agencia Gold Medalist.

En el mensaje, fechado el 19 de marzo de 2024, Sae Ron escribió: “Oppa, soy Sae Ron. Hoy recibí la carta de certificación de que (tu compañía) me está demandando. Dijiste que me darías tiempo suficiente, así que estoy trabajando duro y preparándome para regresar. Te pagaré con un porcentaje de cada trabajo. No estoy diciendo que no te pagaré, pero si de repente me pides 700 millones de wones realmente no puedo hacer nada. No es que no quiera, es que no puedo. ¿Realmente tienes que llevar esto a una demanda? Por favor, sálvame... Te lo ruego. Dame algo de tiempo”.

La industria del entretenimiento surcoreano se encuentra en un momento de reflexión y debate sobre la ética y las relaciones entre sus figuras públicas, mientras los seguidores de Kim Soo Hyun esperan una declaración oficial del actor sobre las nuevas evidencias publicadas por la familia de la fallecida actriz.