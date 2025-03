Alicia Villarreal asegura que Cruz Martínez se niega a darle el divorcio

“Me quedé incomunicada, me quedé sin dinero y, en el momento en que estoy ahí (en Michoacán), y estoy trabajando y me cuesta concentrarme, yo nada más pensaba en que había una manera en que podía dejar una evidencia de lo que yo estaba viviendo en ese momento... sucede esto y ha sido algo impactante para mí, siento que no es algo que debo de vivir, que no debe pasar ninguna mujer, ninguna persona”, contó.

“Esto es algo tremendo que me golpea demasiado. He intentado hacer lo correcto, hicimos la denuncia y me he ido bajo lo que es este proceso legal”, dijo. También expresó su deseo de que ninguna otra mujer tenga que pasar por una situación similar.

“No lo había vivido de esa manera, como esa noche, demasiado (agresiva), no sé ni siquiera cómo me salía de ahí; salí de la casa y me fui a mi oficina, ahí todavía estaba mi hermana”, relató Villarreal. “Me pasaron muchas cosas ese día, algo que no podía explicar bien. Lo único que sentí fue que tenía que atenderme, hablar y protegerme de ese momento”, añadió.

En la plática con Paty Chapoy, Alicia dijo que aunque fue una decisión difícil de tomar, desde tiempo atrás quería divorciarse de Cruz Martínez por toda la violencia que estaba viviendo, pero el miedo de deshacer su familia la frenaba. Sin embargo, Alicia Villarreal ya no pudo más y en ocasiones le solicitó el divorcio a su aún esposo, pero él se negó.

En 2021 pasaron por su primera separación pero no se concretó porque “él no está de acuerdo”. Los papeles fueron compartidos en plena entrevista como evidencia de que la cantante ha querido terminar con su matrimonio desde antes de las agresiones que terminaron por llevarla a denunciarlo.

“Tengo años diciendo que me he querido divorciar de él, pero siempre es la parte de la familia la que te amarra y está uno mal... había todo eso (violencia física y psicológica) y ya no podía seguir con esto, no es fácil enfrentarte con alguien que te dice ‘es mentira, no pasa nada, estás exagerando’, y lo defiendes con todo el amor siempre, porque amo a mis hijos, porque no quiero que ellos piensen... uno aguanta, soporta, perdonas, he perdonado desde el fondo de mi corazón, pero también le he dicho ´pero no te equivoques, no porque te perdono, justifico tus acciones”, dijo entre lágrimas.

En este sentido, la cantante dijo que no quiere volver a ver a Cruz Martínez y aunque no ha intentado acercarse a ella, sí ha tenido contacto con sus hijos: “Ha hablado con ellos, les ha pedido cosas, pero yo quisiera mejor ya no volverlo a ver, sería lo mejor para mí”, finalizó.

La entrevista ha causado un gran impacto en el público y en los medios de comunicación, quienes han elogiado la valentía de Villarreal al hablar abiertamente sobre sus experiencias.