La estrella de ‘Stranger Things’, Sadie Sink, se une ‘Spider-Man 4’

Sadie Sink, conocida por su papel en “Stranger Things”, ha sido seleccionada para unirse al elenco de “Spider-Man 4” del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Aunque los detalles sobre su personaje aún no se han revelado, se especula que podría interpretar a Jean Grey, la mutante de “X-Men”.

Sadie Sink, de 22 años, saltó a la fama gracias a su interpretación de Max Mayfield en la serie de Netflix “Stranger Things”. Su actuación en la cuarta temporada de la serie recibió elogios de la crítica. Además, Sink protagonizó el video musical de Taylor Swift “All Too Well: The Short Film” y ha participado en películas como “The Whale” de Darren Aronofsky.

La cuarta entrega de “Spider-Man”, dirigida por Destin Daniel Cretton, se estrenará el 31 de julio de 20265. La trama de la película aún no ha sido revelada, pero se espera que continúe explorando las consecuencias del multiverso introducido en “Spider-Man: No Way Home”.