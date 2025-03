Arturo Carmona se defiende de las acusaciones de Alicia Villarreal

El actor Arturo Carmona reaccionó a las recientes declaraciones de Alicia Villarreal, quien expresó su molestia por los comentarios que él hizo sobre su separación de Cruz Martínez.

Villarreal, en una entrevista con Pati Chapoy para el programa “Ventaneando”, afirmó que Carmona no debería opinar sobre su situación con Martínez, ya que no le corresponde.

Carmona, por su parte, defendió su derecho a hablar sobre el tema, especialmente en lo que respecta a su hija Melenie, fruto de su relación con Villarreal.

Alicia le externó a Paty Chapoy su molestia de que Carmona dieran declaraciones sobre su conflicto con Martínez. “Se han dicho muchas cosas que no son ciertas, a veces corren (la prensa) con Arturo (Carmona) y eso no es el tema, ni tampoco para que el señor ande dando declaraciones, ni si está de un lado o del otro o si protege a la familia, no le corresponde”, dijo.

A través de un audio Carmona, por su parte, reaccionó subrayando que su prioridad es el bienestar de su hija y que siempre la apoyará.

“Perdón, la familia y mi hija por supuesto que me corresponde, y la voy a defender a capa y espada si se meten con ella, ahí sí voy a saltar, ahí sí voy a hablar, pero en defensa de mi hija, no opinar sobre lo que le pasa a ella o lo que le pase a él porque ese es un asunto de pareja, que no tengo nada que ver en ese tema”, señaló.

Aseguró que “no he dado ni una sola declaración de nada referente a ellos, pero sí que estoy un poco molesto porque se han metido con mi hija, ahí sí, pero de ellos no he dicho nada”.

Recordemos que también exesposo de Villarreal ha pedido que no ataquen a su hija en común, Melenie Carmona, por no externar su apoyo “público” a su madre. Incluso, negó que el conflicto entre Alicia y Cruz se haya desatado por su cercanía con Villarreal.