Kenneth Branagh: "Tom Cruise es un actor infravalorado"

Tom Cruise es "un actor infravalorado", según Sir Kenneth Branagh.

La estrella de 62 años será galardonada con la BFI Fellowship, el honor más prestigioso concedido por el British Film Institute, y su compañero de reparto de 'Valkiria' cree que merece ser considerado algo más que una "estrella de cine".

Branagh declaró al periódico The Sunday Times: "Si alguna vez se cansa de asombrar al mundo con su acción, va a sorprender a los que sólo lo ven como una estrella de cine. Lo que ha hecho con 'Misión (Imposible)' y 'Top Gun' es único: entretenimiento cinematográfico con la seria intención de hacer pasar un rato maravilloso en el cine. Pero es un actor infravalorado, al que le aguarda una edad de oro de la interpretación".

Tom Cruise ha rodado varios éxitos de taquilla en el Reino Unido y Branagh reveló que a la estrella le gusta pasar tiempo en Gran Bretaña.

El actor y cineasta, de 64 años, declaró: "Ahora es un británico honorario, con una frase muy útil en la jerga de Cockney. En el Reino Unido le respetan, pero no le dan importancia. He ido varias veces al pub con él. Encuentra un rincón tranquilo, disfruta del ambiente y siempre es amable cuando le ven. Es un bromista nato y disfruta mucho con lo que hace, y eso es contagioso. He observado en silencio sus interacciones con el equipo y siempre es el mismo: directo, fácil, optimista, humilde, el mismo tipo en todo momento. Este país responde a eso".