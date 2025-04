JoJo Siwa habría dejado a su novia para iniciar un romance con un hombre

Estados Unidos.

Sobre su ruptura con Kath Ebbs

Durante una aparición el lunes 28 de abril en "This Morning" del Reino Unido, Siwa, de 21 años, habló sobre las lecciones más importantes que aprendió de su tiempo en la casa de Celebrity Big Brother. A Siwa también se le preguntó sobre las afirmaciones de Ebbs de que la pareja rompió en la reciente fiesta de clausura del programa.

“Voy a ser sincera, eso no era un plan”, dijo Siwa el lunes. “Eso no era una intención, eso no se suponía que sucediera así”.

La ex participante de Dance Moms continuó: “Inicialmente, me dijeron que la fiesta de clausura era algo a lo que [Kath] no quería asistir, y luego, aproximadamente una hora después de iniciada la fiesta, decidieron que querían ir. Y así que yo genuinamente solo iba a tener una conversación antes y... directamente me preguntaron si era feliz y dije: ‘No'”.

Ebbs recurrió a Instagram el sábado 26 de abril para confirmar la ruptura de la pareja. “No he procesado lo suficiente como para, si quisieras llamarlo bombardeo de amor o lo que sea, pero parece que he experimentado una versión de eso”, afirmaron, añadiendo que Siwa la “dejó” en la fiesta.

Según Ebbs, Siwa “se dio cuenta en la casa de que no soy la persona con la que quería pasar el [futuro cercano]”.