Lipstickfables aconseja a las famosas hondureñas no compartir fotos con sus parejas

La creadora de contenido hondureña Ana Alvarado, mejor conocida como Lipstickfables, compartió un video en sus redes sociales en el cual aconseja a las famosas de la farándula hondureña no compartir detalles de sus relaciones amorosas, pues casi siempre estas acaban mal.

"Se los prometo que cuando hoy en día doy consejos es porque aprendí de mis tropiezos. No significa que usted debe esconder a su novio pero creo que es bueno dejar algunas cosas a la imaginación porque a la larga te darás cuenta que tu privacidad es sagrada y hará tu vida más fácil. Publicar constantemente videos y fotos con tu pareja no es señal de qué todo en tu relación es color de rosas... NO SE CONFUNDAN", escribió Lipstickfables junto al videoclip en el cual se refiere al tema.

La famosa catracha compartió estos comentarios en una sección del programa "El Lengüetazo".

"Yo se los digo por experiencia propia, y yo se lo dije a esta nueva generación. No hay necesidad, ninguna, de estar publicando su relación. No quiere decir que usted va andar escondida de su novio. Si usted un día sube una foto a sus redes con su noviecito, qué bueno, hasta ahí. Pero si no lo aprendieron con Rubio, si no lo aprendieron con Milagro, si no lo aprendieron con Aplícano, no sé con quién lo van a aprender", expresó Ana Alvarado en el show.

En un momento su esposo, el dominicano Jorge Cordero, la interrumpió de forma jococa y le mencionó que ella había compartido fotos de ellos, a lo que Ana respondió: "Sí, error, nunca más, dejen de estar poniendo a esos hombres. La gente las quiere ver a ustedes, quiere saber de ustedes. Ya ven que es lo que pasa, terminan con uno y después andan haciendo chistecitos de la ruptura, después andan haciendo en vivos regalando flores a otra gente, por favor, mantengan sus relaciones privadas. Y si no les gusta que las critiquen, no hablen de eso, no lo mencionen", continuó la influencer hondureña.

"Usted sea feliz en su privacidad con su novio, con su marido, por favor aprendan, se los dice una mujer con experiencia", concluyó la también emprendedora.

Y es que en los últimos meses algunas de las presentadoras de televisión del país han dado mucho de qué hablar tras sus sorpresivas y polémicas separaciones.

