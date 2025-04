Kate Hudson dice que las madres tienen que aprender a ‘dejar ir’ a sus hijos

Madrid, España.

Kate Hudson quiere que las madres aprendan a “dejar ir” a sus hijos.

La actriz de 46 años tiene a Ryder, de 21, con su primer marido Chris Robinson, así como a Bingham, de 13, con su ex prometido Matt Bellamy, y a Rani, de seis años, con su actual prometido Danny Fujikawa, e insistió en que las madres no deberían “esperar nada” de sus hijos.

Al hablar en el podcast ‘Not Gonna Lie’, dijo a la presentadora Kylie Kelce:

“Ryder tiene 21 años y yo fui una madre joven con él, así que crecimos juntos. Él es tan perspicaz,. Hace un año y medio pasé por una situación un tanto complicada y él estuvo al pendiente de mí. Me decía: ‘¿Estás bien?’. Y luego compartió su perspectiva sobre algo en mi vida basado en mi horario. Lo ocupada que estaba, lo mucho que estaba haciendo afuera, sólo cosas de la vida. Y compartió su perspectiva y me di cuenta de que crié a este hombre atento que no deja de verme”.

“Es bastante impresionante. Así que si te esfuerzas, eso regresa. La única otra cosa que diría a todas las madres es que dejen ir a sus hijos. Déjenlos ir. No se aferren. No esperen nada de ellos”.