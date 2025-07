Hulk Hogan y las polémicas que marcaron su vida

Estados Unidos de América

Hogan, nacido en Augista (Georgia) y quien murió hoy de un paro cardíaco en su casa en Florida, Estados Unidos, estaba casado con la instructora de yoga Sky Daily.

Su aparición en los rings a finales de la década de 1970, con un físico que se comparó con el del personaje de ficción 'Hulk', dio lugar a la denominada 'Hulkmanía' y atrajo a millones de fanáticos a esta industria que mezcla la lucha libre con el entretenimiento.

El luchador ostentó el campeonato mundial de la WWF (actual WWE) hasta en cinco ocasiones y protagonizó numerosos eventos de gran repercusión.

Posteriormente se pasó a la World Championship Wrestling (WCW) donde se convirtió en campeón mundial hasta en seis ocasiones a finales de la década de 1990.

El éxito como luchador se dio a la par de que Hogan crecía como un símbolo mediático más allá de la WWE y la WCW, y ejerció varios roles como actor de cine o televisión. Tuvo un papel en 'Rocky III', en 1982, y llegó a protagonizar algunas películas familiares como 'Suburban Comanddo' (1991) o 'Mr. Nanny' (1993).

En cuanto a la televisión, tuvo cameos en varias series populares como 'The A Team', 'Baywatch' o 'The Goldberg' y llegó a tener su propio reality 'Hogan Knows Best'.

Hogan protagonizó otra lucha fuera de los escenarios en 2013, cuando demandó al medio de chismes Gawker por la publicación de un video sexual suyo.

El caso acabó siendo favorable al luchador, que recibió 31 millones de dólares después de que la compañía se declarara en bancarrota y asegurara no poder hacer frente al pago de 115 millones de dólares ordenado inicialmente.