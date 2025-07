La quinta temporada de 'Only Murders in the Building' se estrena el 9 de septiembre

La quinta temporada de 'Only Murders in the Building' ('Solo asesinatos en el edificio') aterrizará en Disney+ el 9 de septiembre, anunció la plataforma de contenidos en línea.

Protagonizada por Steve Martin, Martin Short, Selena Gómez y Michael Cyril Creighton, el proyecto estadounidense "llega en exclusiva a Disney+ el 9 de septiembre, con tres episodios de estreno y un nuevo episodio disponible cada semana", informó Disney+ en un comunicado.

La comedia, ganadora de siete premios Emmy, regresa con el elenco principal y contará con la colaboración especial de Meryl Streep, Da'Vine Joy Randolph, Richard Kind, Nathan Lane, Bobby Cannavale, Renée Zellweger, Logan Lerman y Christoph Waltz, entre otros, agregó el escrito.

La serie creada por Martin y John Hoffman se ha caracterizado por recibir en su reparto a talentos de la talla de Streep o Eugene Levy, quienes aparecieron en la cuarta temporada junto a Eva Longoria o Melissa McCarthy.

'Only Murders in the Building' recibió en febrero su primer premio SAG, otorgado por el Sindicato de Actores de Hollywood, al mejor elenco de una serie de comedia.