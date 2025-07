Ozzy Osbourne, el Príncipe de las Tinieblas que redefinió el 'heavy metal'

Londres, Inglaterra.

Éxito como solista

Lanzó una exitosa trayectoria en solitario con más de una docena de álbumes, entre ellos 'Blizzard of Ozz' (1980), que incluye clásicos como 'Crazy Train' y 'Mr. Crowley', que cautivaron a varias generaciones.A estos años pertenecen discos como 'Bark at the Moon' (1983), 'No Rest For The Wicked' (1988) o 'No More Tears' (1991), todos referentes del género.

En la década los noventa, Ozzy y su esposa y mánager Sharon Osbourne constituyeron además el Ozzfest, uno de los festivales de música de más éxito celebrado en Estados Unidos y algunos países de Europa.

El cantante, que sufrió varias adicciones, se hizo además un nombre en la cultura popular con el 'reality show' The Osbournes de 2002 a 2005, que mostraba la vida cotidiana caótica y auténtica junto a Sharon y sus hijos Jack y Kelly en su residencia en Los Ángeles (Estados Unidos).

Desde 1997, Osbourne se reunió en varias ocasiones con Black Sabbath, la última el pasado 5 de julio en el concierto 'Back to the Beginning' (Regreso al principio) en Birmingham, en el que le rindieron homenaje numerosas estrellas.

Diagnosticado de Parkinson en 2019, actuó sentado en un trono negro, acompañado de colegas como Anthrax, Metallica y Guns N’Roses.Ozzy Osbourne fue uno de los artistas con más éxito de todos los tiempos, con 5 Grammys y 12 nominaciones a lo largo de su carrera, pero su legado trasciende la música.

El originario de Birmingham deja una huella imborrable en la cultura musical mundial, recordado como un innovador, rebelde e icono del rock, junto con una personalidad intrigante y no exenta de ironía.

