Madrid, España.

El último show de Ozzy Osbourne con Black Sabbath llegará al cine.

La legendaria banda realizó recientemente su último concierto en Villa Park en Birmingham, y el evento repleto de estrellas, que contó con apariciones de artistas como Metallica, Guns N' Roses, Yungblud y Travis Barker, se está transformando en una "celebración en pantalla grande de Ozzy Osbourne y el legado de Black Sabbath".

Una declaración reciente en la página de Instagram de Ozzy aseguraba: "Estamos emocionados de anunciar el estreno en cines de Back To The Beginning: Ozzy's Final Bow, que llegará a principios de 2026. El largometraje del concierto será una celebración en pantalla grande de Ozzy Osbourne y el legado de Black Sabbath, capturando la potencia y el peso emocional del último concierto de Ozzy en su ciudad natal, Birmingham".

La próxima película se anuncia como una "carta de amor a Ozzy".

La declaración continúa: "Presentado como una carta de amor a Ozzy y al sonido pionero de @BlackSabbath, el estreno en cines será una versión destilada del épico evento de todo el día celebrado en Villa Park. Con las impactantes actuaciones de War Pigs, Iron Man, Children of the Grave y la espectacular Paranoid, la película promete una despedida profundamente personal y electrizante del padrino del heavy metal, con acceso exclusivo tras bambalinas y entrevistas de esta icónica actuación en vivo".

Mientras tanto, Yungblud, cuyo verdadero nombre es Dominic Harrison, admitió previamente que sintió "consuelo en ser similar" a Ozzy.

El cantante es un fanático del líder de Black Sabbath desde hace mucho tiempo y rindió un entusiasta homenaje a éste antes del concierto de despedida de la banda en Villa Park.

Al respecto, Yungblud dijo a The Independent:

"Desde que tengo memoria, Ozzy siempre ha sido parte de mi vida. Crecí rodeado de música rock, y él era un personaje para mí incluso antes de saber nada de él. Recuerdo su pelo, recuerdo su boca enorme, recuerdo sus gafas de cuando tenía tres años. Si me conoces a mí y a mi familia, sabes que somos muy ruidosos. Antes nos llamaban The Osbournes. Así que, en cierto modo, me consoló parecerme a ellos. De niño, viendo a The Osbournes y la locura, siempre fui así. Siempre estaba ahí, loco. Ver a alguien tan querido y aceptado con toda su locura... realmente encontré consuelo en una figura como Ozzy".