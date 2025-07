Montserrat Oliver confiesa que perdió parcialmente la vista

México.

La presentadora de televisión reveló que esta situación se dio hace más de una década, mientras se encontraba practicando deporte, tal y como lo hacía normalmente, no obstante, de un momento a otro experimento síntomas inusuales.

“Resulta que me dio un infarto en el nervio óptico central. Me nubló y perdí parte de la vista. Por ejemplo, si comienzo a maquillarme este ojo (señala el derecho), ya no veo lo que me maquillo. No hubo recuperación ni vuelta atrás. Veo borroso de un ojo. Solo un poquito. Tampoco es que sea completo”, relató.

Luego de los problemas que ha tenido con su vista, la presentadora de Montse & Joe, tomó cartas en el asunto y se convirtió en socia de un centro de diagnóstico y de cirugía oftalmológica llamado “Salud a la vista”.