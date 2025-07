'The savant', la nueva serie de Jessica Chastain, llega el 26 de septiembre a Apple TV+

'The Savant', una serie protagonizada y producida por Jessica Chastain, se estrenará el 26 de septiembre en Apple TV+, con la emisión de los dos primeros episodios, anunció este miércoles la plataforma en un comunicado.

Nnamdi Asomugha, Cole Doman, Jordana Spiro, Trinity Lee Shirley y Toussaint Francois Battiste forman parte del reparto de este 'thriller' de ocho episodios centrado en una investigadora encubierta conocida como 'The Savant' (Chastain).

La investigadora se infiltra en grupos de odio en línea con el objetivo de frenar a extremistas antes de que actúen.

La serie está inspirada en un artículo de la periodista estadounidense Andrea Stanley publicado en la revista Cosmopolitan en 2019 en el que contaba la historia de la infiltrada.

Stanley participa como asesora en la serie, que cuenta con la producción ejecutiva de Chastain, Kelly Carmichael ('Dreams'), Alan Poul ('Six Feet Under'), Melissa James Gibson ('The Americans') y Matthew Heineman ('A Private War').