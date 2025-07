Julia Roberts debutará en la Mostra de Venecia

Julia Roberts pisará por primera vez la alfombra roja del Festival de Venecia para presentar 'After the Hunt', el nuevo filme de Luca Guadagnino, que participará fuera de competición en la 82 edición de la Mostra.

Roberts está acompañada por Ayo Edebiri, Andrew Garfield o Chloë Sevigny en esta película sobre un caso de abusos sexuales en una universidad estadounidenses, señaló el director de la Mostra, Alberto Barbera, en una rueda de prensa.

Un año después de probar suerte con 'Queer', el italiano Luca Guadagnino, autor de éxitos como 'Call me by your name' (2017), llega con 'After the hunt', un thriller inspirado en el movimiento 'Me Too'.

"La acogemos con gran placer", dijo Barbera al destacar la primera presencia de Roberts en Venecia.

Lo hará en una potente sección fuera de concurso en la que también se podrá ver 'In the hand of Dante', de Julian Schnabel, sobre la búsqueda del manuscrito original perdido de 'La Divina Comedia', de Dante.

Con un espectacular elenco que incluye a Oscar Isaac, Gal Gadot, Gerard Butler, John Malkovich, Jason Momoa, Franco Nero, Martin Scorsese o Al Pacino.

Pacino participa también en 'Dead Man's Wire', de Gus Van Sant, que cuenta además con Bill Skarsgard, Colman Domingo, Cary Elwes y Myha'la.

'Director's Diary', de Alenksander Sokurov o los documentales 'Nuestra Tierra', de la argentina Lucrecia Martel; 'Cover-Up', de Laura Poitras y Mark Obenhaus; 'Kim Novak's Vertigo', de Alexandre Philippe, o 'Kabul, between Prayers', de Aboozar Amin', son otros de los títulos que se proyectarán fuera de competición en Venecia.