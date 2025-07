La cantante FKA Twigs retira la denuncia contra Shia LaBeouf

Estados Unidos.

La cantante británica FKA Twigs y el actor estadounidense Shia LaBeouf llegaron a un acuerdo por el que la artista retira la denuncia que presentó en 2020 contra el que fuera su pareja por abusos físicos, mentales y emocionales, así como agresión.

Los abogados de los dos artistas confirmaron el acuerdo en un comunicado conjunto en el que precisan que los detalles "permanecerán en privado", informó este miércoles la BBC.

En su demanda, la cantante pedía una indemnización de 10 millones de dólares por los daños sufridos.

LaBeouf dijo, tras la presentación de la denuncia, que muchas acusaciones en su contra son falsas, pero se disculpó por el daño que había causado.

En declaraciones al diario The New York Times aseguró "no tener excusas" para su alcoholismo y agresividad.

"He sido abusivo conmigo mismo y con todos a mi alrededor durante años. Tengo un historial de hacer daño a las personas más cercanas a mí. Estoy avergonzado de ese historial y lo siento por aquellos a los que hice daño", agregó.