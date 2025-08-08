Herencia musical: Polache y su hijo Bitoh se unen en "Top Ten"

San Pedro Sula, Honduras.

“Top Ten” es el nombre del nuevo sencillo musical del cantautor hondureño Polache con el que sorprende a su público al colaborar por primera vez junto a su hijo Pablo Carlos, quien artísticamente se hace llamar Bitoh.

Esta es una colaboración muy especial en la que padre e hijo fusionan sus estilos y personalidades, logrando una propuesta fresca donde los ritmos urbanos latinos se entrelazan con la esencia melódica y estilo característico de Polache.

“Queremos con este nuevo tema volver a las ´buenas´ letras, mezclando lo bueno de ayer y de hoy, fusionando lo mejor de ambas generaciones. Arrancamos con una rola para el top ten (lista de los diez mejores)”, dijo el capitalino en un comunicado.