Herencia musical: Polache y su hijo Bitoh se unen en "Top Ten"

“Top Ten” es el nombre del nuevo sencillo musical del cantautor hondureño Polache con el que sorprende a su público al colaborar por primera vez junto a su hijo Pablo Carlos, quien artísticamente se hace llamar Bitoh.
Esta es una colaboración muy especial en la que padre e hijo fusionan sus estilos y personalidades, logrando una propuesta fresca donde los ritmos urbanos latinos se entrelazan con la esencia melódica y estilo característico de Polache.
“Queremos con este nuevo tema volver a las ´buenas´ letras, mezclando lo bueno de ayer y de hoy, fusionando lo mejor de ambas generaciones. Arrancamos con una rola para el top ten (lista de los diez mejores)”, dijo el capitalino en un comunicado.
“Top Ten” es más que una canción: es un encuentro entre dos generaciones. La letra de la canción surge a raíz de un poema de amor escrito por Polache, y a la que su hijo le propone integrar nuevos versos, con el mismo sentimiento de un joven enamorado.
El resultado es una pieza musical fresca, con letras que conectan con un público diverso y un ritmo contagioso que invita a cantar y bailar.
La producción musical estuvo a cargo de Abel Melara/Abeldidit y el video musical a cargo de Mario Solorzano.