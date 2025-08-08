El barrio latino de Harlem, en Nueva York, despide al legendario pianista Eddie Palmieri

Nueva York, Estados Unidos.

Música de jazz, en la que destacaba el sonido del piano, recibió este jueves a visitantes y residentes a la salida del metro en la calle 116 y Lexington, en El Barrio latino de Harlem, en Nueva York. La canción que sonaba era 'Verdict on Judge Street', del pianista Eddie Palmieri, que creció a pocas calles de donde hoy se le rendía tributo tras conocerse su muerte. El sonido provenía de El Barrio Music Center, el único centro de música latina en Manhattan que ha sobrevivido al paso del tiempo, donde toda la mañana acudieron admiradores del pianista y de la música de salsa, género en el que destacó. "(Sus seguidores) querían saber si era verdad que Palmieri había muerto, qué música tengo de él", comentó a EFE Reynaldo Meléndez, dueño del establecimiento que durante 35 años ha sido testigo de los cambios en el vecindario y la industria de la música. Algunos visitantes compraron discos compactos del pianista y compositor de origen puertorriqueño, ganador de diez premios Grammy y quien falleció el miércoles a los 88 años, o una camiseta en la que se lee "Suena el piano" y que en el centro tiene la imagen de Palmieri al tocar su instrumento rodeado de otros músicos.

Cerca de él, su hermano Charlie (1927-1988), conocido como el "Gigante de las negras y las blancas" y a quien Eddie admiraba, también Papo Lucca y Larry Harlow, de las Estrellas de Fania, entre otros pianistas. "Hemos perdido una leyenda, un baluarte de nuestra música, uno de los grandes, de los últimos" comentó Melendez, también puertorriqueño, quien mostró a EFE la variedad de discos de Palmieri que vende, tanto de salsa como de jazz, resultado de su larga y exitosa carrera. "Toda la mañana he tenido puesta su música" comentó el boricua, al enseñar el disco "Justice", que incluye 'Verdict on Judge Street', así como "Lindo Yambú" y "Justice", temas que, recuerda, "pegaron" en el gusto popular. Meléndez lamentó la gran cantidad de músicos de salsa que han muerto, muchos de los cuales vivieron en El Barrio, que recibió la mayor migración de puertorriqueños en la década de los años 50 del siglo pasado. Muchos músicos cubanos -como Machito- también se establecieron en este vecindario, que ha sido escenario de gran importancia en la historia de la música latina. El melómano afirmó que es muy difícil elegir un tema preferido entre los éxitos de Palmieri, conocido como 'el sol de la música latina', pero aseguró que sin duda 'Vámonos pa'l monte' tenía que ser incluido, y también mencionó 'Muñeca' o 'Puerto Rico', y recordó la gran cantidad de excelentes cantantes que tuvo su orquesta, entre ellos Ismael Quintana ('Puerto Rico') y Lalo Rodríguez ('Nada de ti', 'Deseo salvaje'), ambos fallecidos.