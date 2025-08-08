  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Michael Zorzan: el diabolista de Circo Tihany que conquista San Pedro Sula

El artista circense ofrece un espectáculo increíble en el que muestra sus habilidades para hacer malabares con los diábolos.

  • 08 de agosto de 2025 a las 10:31 -
  • Marisol Soto
Michael Zorzan: el diabolista de Circo Tihany que conquista San Pedro Sula

Orgullo y talento: “Estar en Circo Tihany es un gran logro para cualquier artista circense, ya que es uno de los tres más grandes del mundo y esa es una recompensa muy grande”, expresó durante su entrevista con LA PRENSA.

Foto: Mauricio Ayala

En el centro de la pista de Circo Tihany, las luces se atenúan y el público entusiasmado se pregunta ¿y ahora qué sigue?... La música comienza a sonar y entonces aparece Michael Zorzan, el rey de los diábolos.

Con una gran sonrisa y mucha elegancia, el italiano que ha conquistado el mundo con su habilidad llega al escenario con sus apasionantes trucos.

En su acto, Michael comienza a jugar con los diábolos que parecen tener vida propia, entre giros, subidas y bajadas, se convierte en un mago de la gravedad, un poeta que escribe en el aire con hilos invisibles.

Sus manos se mueven con mucha precisión, pero su corazón late al ritmo de la música y de las risas que arranca en cada persona que lo observa con gran expectativa.

Entre piruetas y malabares, desafía las leyes físicas, demostrando que Circo Tihany es un lugar donde lo imposible se vuelve cotidiano, y donde un simple objeto puede convertirse en el protagonista de una historia mágica.

¿Quién es Michael Zorzan?

El joven artista visitó las instalaciones de LA PRENSA para revelar aspectos no muy conocidos de su vida y compartir su experiencia como un nómada circense.

“Yo vengo de una familia circense, hemos sido parte del circo durante cinco generaciones, entonces para mi este mundo ha sido muy natural. Descubrir mi acto fue un proceso, desde pequeño probé diferentes actos, y un día me apasioné por el diábolo, que es muy poco conocido y me enamoré, empecé mi carrera profesional a los 11 años y desde entonces no he parado".

"Gracias a esto he viajado por todo el mundo, ya conozco países como Holanda, España, Francia, Grecia, Rusia y ahora en Centroamérica y me siento muy contento de descubrir esta cultura”, manifestó.

“Mi desayuno favorito ahora son las baleadas, me gusta probar la gastronomía de todos los países a los que voy y en Honduras no hay excepción, dijo el artista italiano.

“Mi desayuno favorito ahora son las baleadas, me gusta probar la gastronomía de todos los países a los que voy y en Honduras no hay excepción", dijo el artista italiano.

(Foto: Mauricio Ayala)

Michael Zorzan se convirtió en el primer artista en el mundo en alcanzar 100 funciones consecutivas utilizando cinco diábolos simultáneamente. Este hito le fue reconocido oficialmente por Guinness World Records.

Además, ha obtenido múltiples premios en distintas competencias, tales como: Medalla de Bronce en el Festival de Circo de Latina (Italia) y Medalla de Plata en el Festival de Circo de Namur (Bélgica).

Algo que vale la pena destacar, es que Michael ha sido autodidacta, la maestría que tiene para jugar con los diábolos la adquirió por su propia cuenta, a prueba y error siendo un niño, y después viendo tutoriales en internet.

¿Cómo se prepara para sus shows?

“Más que física, es una preparación psicológica, antes del acto, me tengo que enfocar mucho en lo que tengo que hacer, me tengo que relajar y no estar tenso. Porque el malabar sale mal si uno está nervioso, se puede descalibrar el tiro o resbalar los diábolos de la mano, entonces yo tengo mi ritual de respiración antes de entrar al escenario”, reveló.

Zorzan añadió que un malabarista puede llegar a hacer entre 30 y 40 trucos en 8 minutos, “y el fallo siempre puede ocurrir porque somos humanos, cuando eso pasa, nos da remordimiento o nos deja un sabor amargo, pero nos concentramos en volver hacerlo bien y eso a la gente le encanta”, dijo el talentoso diabolista.

El circo, su hogar

Para Michael, estar lejos de su casa ya no es un problema, puesto que el circo se ha convertido en su casa y le apasiona viajar, compartir con personas de todas las nacionalidades y conocer los rincones más hermosos del mundo.

“Ya estoy acostumbrado a andar en giras y trabajando solo, no sé si estaré vivo en diez años, pero espero seguir haciendo lo que me gusta, mi objetivo es difundir la alegría del circo y que la cultura del diábolo se conozca más en el mundo, mucha gente me escribe pidiendo consejos y me gusta ser una referencia para ellos”.

Michael Zorzan posó muy contento después de la entrevista con la periodista Marisol Soto en los estudios de Diario LA PRENSA.

Michael Zorzan posó muy contento después de la entrevista con la periodista Marisol Soto en los estudios de Diario LA PRENSA.

(Foto: Mauricio Ayala)

SOBRE CIRCO TIHANY.

Este espectáculo de talla mundial es posible en Honduras gracias a En Vivo Producciones, E3Live y Empro. Puede comprar sus entradas en eticket.hn o en el kiosko de mall Multiplaza, para información de horarios puede visitar sus redes sociales @circotihany.

Vea la entrevista completa a continuación:

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Marisol Soto
Marisol Soto
elsa.soto@laprensa.hn

Periodista multimedia y presentadora de noticias, graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Con experiencia en cobertura social y de espectáculos.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias