Michael Zorzan: el diabolista de Circo Tihany que conquista San Pedro Sula

En el centro de la pista de Circo Tihany, las luces se atenúan y el público entusiasmado se pregunta ¿y ahora qué sigue?... La música comienza a sonar y entonces aparece Michael Zorzan, el rey de los diábolos. Con una gran sonrisa y mucha elegancia, el italiano que ha conquistado el mundo con su habilidad llega al escenario con sus apasionantes trucos. En su acto, Michael comienza a jugar con los diábolos que parecen tener vida propia, entre giros, subidas y bajadas, se convierte en un mago de la gravedad, un poeta que escribe en el aire con hilos invisibles. Sus manos se mueven con mucha precisión, pero su corazón late al ritmo de la música y de las risas que arranca en cada persona que lo observa con gran expectativa. Entre piruetas y malabares, desafía las leyes físicas, demostrando que Circo Tihany es un lugar donde lo imposible se vuelve cotidiano, y donde un simple objeto puede convertirse en el protagonista de una historia mágica.

¿Quién es Michael Zorzan?

El joven artista visitó las instalaciones de LA PRENSA para revelar aspectos no muy conocidos de su vida y compartir su experiencia como un nómada circense. “Yo vengo de una familia circense, hemos sido parte del circo durante cinco generaciones, entonces para mi este mundo ha sido muy natural. Descubrir mi acto fue un proceso, desde pequeño probé diferentes actos, y un día me apasioné por el diábolo, que es muy poco conocido y me enamoré, empecé mi carrera profesional a los 11 años y desde entonces no he parado". "Gracias a esto he viajado por todo el mundo, ya conozco países como Holanda, España, Francia, Grecia, Rusia y ahora en Centroamérica y me siento muy contento de descubrir esta cultura”, manifestó.



Michael Zorzan se convirtió en el primer artista en el mundo en alcanzar 100 funciones consecutivas utilizando cinco diábolos simultáneamente. Este hito le fue reconocido oficialmente por Guinness World Records. Además, ha obtenido múltiples premios en distintas competencias, tales como: Medalla de Bronce en el Festival de Circo de Latina (Italia) y Medalla de Plata en el Festival de Circo de Namur (Bélgica). Algo que vale la pena destacar, es que Michael ha sido autodidacta, la maestría que tiene para jugar con los diábolos la adquirió por su propia cuenta, a prueba y error siendo un niño, y después viendo tutoriales en internet.

¿Cómo se prepara para sus shows?

“Más que física, es una preparación psicológica, antes del acto, me tengo que enfocar mucho en lo que tengo que hacer, me tengo que relajar y no estar tenso. Porque el malabar sale mal si uno está nervioso, se puede descalibrar el tiro o resbalar los diábolos de la mano, entonces yo tengo mi ritual de respiración antes de entrar al escenario”, reveló. Zorzan añadió que un malabarista puede llegar a hacer entre 30 y 40 trucos en 8 minutos, “y el fallo siempre puede ocurrir porque somos humanos, cuando eso pasa, nos da remordimiento o nos deja un sabor amargo, pero nos concentramos en volver hacerlo bien y eso a la gente le encanta”, dijo el talentoso diabolista.

El circo, su hogar

Para Michael, estar lejos de su casa ya no es un problema, puesto que el circo se ha convertido en su casa y le apasiona viajar, compartir con personas de todas las nacionalidades y conocer los rincones más hermosos del mundo. “Ya estoy acostumbrado a andar en giras y trabajando solo, no sé si estaré vivo en diez años, pero espero seguir haciendo lo que me gusta, mi objetivo es difundir la alegría del circo y que la cultura del diábolo se conozca más en el mundo, mucha gente me escribe pidiendo consejos y me gusta ser una referencia para ellos”.

SOBRE CIRCO TIHANY.